OcupaMIA faz parte da Semana Nacional de Museus

Acontece no dia 20 de maio, sábado, a partir das 18h30, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, a primeira ação da MIA em 2023, integrando a programação oficial da 21º Semana Nacional de Museus, que traz o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar” e será realizada em todo o país com o objetivo de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

A MIA (Mostra Integrada de Artes) vem ocupando espaços da cidade de Poços de Caldas com a proposta de fomentar a arte e a cultura em suas mais diversas manifestações, se propondo a ser uma ferramenta, um lugar, onde artistas possam explorar novos suportes e apresentar os seus trabalhos utilizando-se de plataformas não habituais.

Para a programação da Semana Nacional de Museus, propõe uma nova edição #OcupaMIA, uma versão espelhada nas que foram apresentadas anteriormente, com música, instalações e visualidades, valorizando ações com a presença de público, onde serão feitas novas conexões dando continuidade à iniciativa de se trazer um outro olhar para a cidade e também para pautas relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao uso adequado da terra, das águas, e da própria cidade.

A ação acontece no pátio do Museu, das 18h30 às 21h30, com entrada gratuita, e uma programação para envolver o público. Confira:

• Visualidades: Ocupação visual com projeções com temática relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade criadas por Paulo Tothy;

• Música: A DJ Isa D’Bob apresenta um set selecionado de músicas atemporais e ainda acompanha a cantora Tine Taga, que traz pocket show de canções autorais que fazem referência à diversidade, corpos dissidentes e bandeiras levantadas por outras minorias. Já Lagunaz traz uma discotecagem com set especial, com uma seleção musical de artistas sulfurosos, propondo a sustentabilidade e promoção do trabalho de músicos locais independentes, que buscam espaço para promoção de seus trabalhos.

• Mobiliários/Instalações: A artista Yash Colares desenvolve uma instalação efêmera que poderá ser explorada pelo público, ressignificando o uso dos espaços públicos, em especial o Museu de Poços.

“Desde sua primeira edição em 2019, o Museu de Poços é um espaço muito importante para a história da MIA, com várias ações realizadas no local ao longo dos anos, e integrar a programação da Semana Nacional de Museus é muito gratificante, pois demonstra a relevância do nosso trabalho na cidade. Para a #OcupaMIA no Museu nossa ideia é que o público possa aproveitar o espaço com uma experiência exclusiva que dialoga com diferentes linguagens artísticas, e como o local não costuma estar aberto para visitação à noite, a ocupação deixa tudo ainda mais incrível.”, comenta Chiara Carvalho, à frente da produção da MIA.

A #OcupaMIA no Museu é idealizada pela Carvalho Agência Cultural e conta com equipe de produção formada por Chiara Carvalho (direção geral), Paulo Tothy (direção de arte), Alyson Dias, Guilherme Teixeira e Isabela Vieira (assistentes de produção).

A ação será viabilizada com recursos de edital de fomento da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas e conta com apoio do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), além da parceria da empresa Lujel – Locação de Tapumes e Andaimes.

Para ficar por dentro dessa e outras ações da MIA, basta acompanhar pelas redes sociais: @mia.mostradeartes e @carvalhoagenciacultural

Serviço

#OcupaMIA no Museu

Data: 20 de maio de 2023

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Villa Junqueira – Rua Padre Henry Moton, s/n, ao lado do Espaço Cultural da Urca – Centro)

*Entrada gratuita

