Olhar Sulfuroso propõe diálogos sobre a cidade e o patrimônio na 21º Semana Nacional de Museus

Acontece por todo o país, entre os dias 16 a 21 de maio, a 21º Semana Nacional de Museus, com o tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”. Em Poços de Caldas, o projeto Olhar Sulfuroso faz parte da programação oficial e propõe um encontro com bate-papo que dialoga com a temática, destacando especialmente a cidade como patrimônio de todos.

Marcada para o dia 19 de maio, a partir das 15h, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, a fotógrafa a arte-educadora Thaty Naila convida a arquiteta e artista visual Adriane Matthes para um bate-papo que será mediado pelo produtor cultural Alyson Dias.

A intenção é propor uma reflexão e aprimoramento do olhar acerca do patrimônio cultural, artístico e histórico de Poços de Caldas, levantando pautas pertinentes para os dias atuais, especialmente para que as pessoas se sintam pertencentes e responsáveis pelo cuidado com a cidade, além de enaltecer as memórias ancestrais, tradições e saberes, sendo ainda uma oportunidade para levar informações e esclarecer dúvidas, utilizando do conhecimento e vivências das debatedoras, promovendo uma troca entre elas e o público presente.

“Queremos reforçar a importância de se olhar para a cidade como um espaço humano que deve preservar o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental e cultural”, comenta Thaty Naila.

A ação será viabilizada com recursos de edital de fomento da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas e conta com apoio do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A produção é assinada por Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

CONHEÇA

Thaty Naila está à frente do projeto “Olhar Sulfuroso”, que, desde 2018, vem desempenhando um papel importantíssimo na cidade de Poços de Caldas, onde através da fotografia transmite o sentimento de pertencimento aos patrimônios da cidade. Com este projeto, Thaty circulou por diversas escolas com palestras, além da realização de oficinas de fotografia, sempre com o propósito de preservação da cidade.

Adriane Matthes é arquiteta, professora e mestre em urbanismo, e está à frente de vários projetos, como o “1 Urbano + Humano”, que dialoga com a sustentabilidade, e o pertencimento urbano, fazendo com que a comunidade tenha um papel direto como agente de preservação.

Para conhecer e acompanhar os projetos de Thaty Naila e Adriane Matthes, siga as redes sociais @olharsulfuroso e @1.urb.mais.humano.

SERVIÇO

‘Olhar Sulfuroso – Diálogos sobre a cidade e patrimônio’ na 21ª Semana Nacional de Museus

Data: 19 de maio de 2023

Horário: A partir das 15h

Local: Biblioteca Nilza Botelha Megale – Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Centro).

*Entrada gratuita e aberta a todo público

Beatriz Aquino