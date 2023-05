Operação Caminhos Seguros : Polícia Civil participa de conferência Municipal voltada a adolescentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em Paraguaçu, Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou, na segunda-feira (25/05), de uma conferência voltada aos alunos do ensino médio das escolas do município. O tema da conferência foi abuso sexual e estupro tendo como vítimas crianças e adolescentes.

O evento contou com a participação de diversos órgãos, como Policia Militar, Ministério Público, CRAS/CREAS e Conselho Tutelar.

Foram proferidas palestras de caráter educativo e orientativo, visando a conscientização dos jovens acerca e a importância da busca de apoio junto à rede de proteção.

Na ocasião, o investigador lotado na Delegacia de Polícia Civil em Paraguaçu, Marco Antônio de Oliveira, representou a PCMG.

Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais

Beatriz Aquino