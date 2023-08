Operação da Polícia Militar resulta na prisão de traficante de drogas na Zona Leste de Poços de Caldas

Em uma ação coordenada das Equipes Tático Móvel, voltada ao combate ao crime, resultou na prisão de um indivíduo envolvido no tráfico de drogas na Zona Leste da cidade. A abordagem ocorreu ontem, 14 de agosto, na interseção da Rua Ibirapuera com a Rua Coronel Vírgilio Silva.

De acordo com as informações apuradas, a intervenção policial teve início após os agentes perceberem que o suspeito se encontrava em um trecho pouco iluminado da Rua Ibirapuera, levantando suspeitas de que estaria ocultando itens ilícitos. O homem foi prontamente abordado pela equipe.

Durante busca pessoal, foi localizado com ele em sua boca, duas pedras de “crack” e em sua pochete outras doze pedras da mesma substância. Além disso, a quantia de R$ 82,00 em dinheiro foi encontrada com o indivíduo.

Diante das evidências coletadas, o indivíduo detido foi encaminhado para avaliação médica no hospital local e posteriormente levado à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

