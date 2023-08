Operação de trânsito resulta em 77 veículos fiscalizados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito, realizou uma fiscalização de trânsito nesta segunda-feira,14 na área central da cidade.

Segundo a Defesa Social, foram fiscalizados 77 veículos, destes, dois com a documentação vencida foram removidos. Além disso, a fiscalização flagrou dois condutores inabilitados.

Ainda segundo o secretário de Defesa Social, nove autuações foram aplicadas. ” Devido ao alto índice de caminhões transitando pela área de restrição, em desconformidade com a Lei 6620, número elevado de condutores inabilitados ou com CNHs vencidas e documentação dos veículos vencidas ou veículos sem condições seguras para trafegar, a equipe GTran intensificará as fiscalizações visando a segurança no trânsito.”

O principal objetivo da operação de trânsito é proporcionar um ambiente seguro para pedestres, ciclistas e motoristas. Através da implementação de estratégias como fiscalização rigorosa, aplicação de multas, educação para o trânsito e engenharia viária eficiente, as operações visam reduzir acidentes, lesões e fatalidades nas vias públicas. Ao coibir comportamentos perigosos, como excesso de velocidade, ultrapassagens ilimitadas e uso de dispositivos móveis ao volante, essas operações têm um impacto direto na prevenção de acidentes e na preservação de vidas. Além disso, as operações de trânsito também desempenham um papel crucial na regularização dos veículos que circulam pela cidade.