Operação Ponte Torta desmantela organização criminosa e resulta em prisões e apreensões em Poços de Caldas, Caldas e Carmo do Rio Claro

Na manhã desta sexta-feira, 06, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Carmo do Rio Claro e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional de Passos, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deflagrou a terceira fase da operação Ponte Torta. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em roubos qualificados, adulteração de sinal identificador de veículos, lavagem de dinheiro, receptação e posse ilegal de armas de fogo.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Carmo do Rio Claro, Poços de Caldas e Caldas. Durante as diligências, uma pessoa foi presa em flagrante por receptação. Além disso, as autoridades apreenderam R$ 10 mil em dinheiro, munições e dois veículos clonados: um Hyundai/IX35, furtado em Alfenas, e uma Fiat/Toro, roubada em Campos Gerais, ambos os crimes ocorrendo em 2024.

A operação, que já havia iniciado em janeiro deste ano, com a prisão de sete membros da organização e a apreensão de bens em Carmo do Rio Claro, Alterosa e Piumhi, agora avança na repressão ao crime organizado na região. Os criminosos atuavam principalmente em roubos a propriedades rurais e rodovias próximas ao Lago de Furnas, utilizando armas de fogo e violência física e psicológica contra as vítimas.

Na segunda fase da operação, em junho, três veículos clonados foram apreendidos, incluindo caminhonetes e um automóvel, além de uma arma de fogo. Dois criminosos foram presos em flagrante.

A investigação segue em andamento.

Fonte: MPMG