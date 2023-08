Operação preventiva Antiexplosão é realizada em Poços de Caldas

Com o intuito de deter a atuação de quadrilhas especializadas em ataques a instituições financeiras na região, a Polícia Militar de Minas Gerais executou a Operação Preventiva Antiexplosão em Poços de Caldas.

A ação estratégica abrangeu o uso de viaturas policiais e o helicóptero da 6ª BRAVE para demonstrar a força e a presença da polícia. O enfoque não apenas consistiu na exibição de recursos, mas também na coordenação de informações, na aplicação de táticas especializadas e na sensibilização da comunidade local.

A operação não só visou prevenir possíveis crimes, mas também transmitiu a mensagem de que as autoridades estão firmemente comprometidas em manter a ordem e proteger os cidadãos.

ALCO 29° BPM

