Operações no fim de semana da Defesa Social resulta em apreensões em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma ação conjunta da Defesa Social de Poços de Caldas, através da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar de Poços de Caldas, realizada na última sexta-feira, 05, resultou em significativas apreensões. O objetivo da operação foi coibir atividades relacionadas ao tráfico, uso e posse de drogas, além de outros delitos.

A operação envolveu os Grupamentos Operacional, Ambiental e Operações com Cães da Guarda Civil Municipal, em colaboração com a Polícia Militar. Diversos pontos da cidade foram fiscalizados, incluindo o pátio do Mercado Municipal, entorno do clube da Caldense, Avenida Francisco Salles próximo ao Terminal de Linhas Urbanas, Parque José Affonso Junqueira na área central, Praça Paulo Afonso Junqueira no bairro Vila Cruz e Ginásio Romeu Cagnani no bairro Vila Togni.

A ação continuou no sábado, 06, com a equipe operacional do plantão noturno, o Grupamento de Operações com Cães e a Polícia Militar, que realizaram fiscalizações e abordagens no Parque José Afonso, Praça Paulo Afonso Junqueira (Vila Cruz) e Praça Dom Pedro II.

Durante mais uma operação da GCM, um veículo foi removido na manhã de sábado, 06, em Poços de Caldas. A Guarda Civil Municipal informou que a remoção ocorreu em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em resposta a denúncias de direção perigosa no Bairro Montreal. O patrulhamento foi intensificado nos bairros da região leste, como Jardim Itamaraty, Parque Pinheiros, Santa Rosália, Santa Rita e Jardim São Paulo. O veículo foi removido devido à documentação atrasada.

No mesmo sábado, durante fiscalização realizada pela Guarda Civil Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito, sete veículos foram removidos nas vias Coronel Virgílio Silva e Avenida Presidente Wenceslau Braz. A ação resultou na remoção de quatro motocicletas e três veículos com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atrasado, além da aplicação de 10 autuações por falta de habilitação. A Guarda Civil reforça o compromisso em manter a segurança e ordem na cidade, combatendo atividades ilícitas e promovendo a fiscalização no trânsito.