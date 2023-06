Os artistas visuais Leon Ferrari e Nanny Abrahao lançam livro nesse sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesse sábado (17), o fotógrafo e artista Leon Ferrari e a artista visual Nanny Abrahao, lançam o livro “Notas sobre mim”. O lançamento acontecerá às 14hs, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

Os autores respoderam perguntas sobre o trabalho:

O que é o Livro Notas Sobre Mim?

Notas Sobre Mim é uma narrativa imagética que surgiu a partir de incômodos individuais e coletivos e que brota de uma necessidade de se expressar. Trata-se de pautas contemporâneas (não tão contemporâneas) onde as fotografias e textos são construídos e retratados de maneira metafórica através de elementos artísticos, que fazem das composições fotográficas e textuais uma ferramenta de expressão.

– Como surgiu a ideia para as produções fotográficas e textuais?

Notas sobre mim nasceu a partir de muitas conversas, expressões individuais, pesquisas, imersões e muito estudo! Foi um verdadeiro rasgar de couraças e filtros, no qual a sociedade constrói em si. Muito antes de se tornarem fotografias, os temas abordados já eram vivos, visualizados e sentidos pelos autores.

E em meio a tantas trocas e conversas, surge a necessidade de expressar tais características em uma forma mais concreta, sendo assim, nasce uma forma de “falar pelo olhar”. Diante disso, as imersões são inevitáveis, os sentimentos afloram a cada sessão, aonde vão surgindo expressões, elementos e as fotografias vão surgindo.

As fotografias são criadas a partir da construção de um cenário crítico e dramático, com elementos e ações metafóricas que instigam a reflexão, resultando em imagens que compõe este projeto fotográfico.

– Por que um livro?

A ideia principal do nosso projeto é dar sentido e fazer sentir outras realidades e emoções, na qual o indivíduo por vezes não esteja inserido ou não tenha consciência do contraste social explícito. Sendo que, essas obras na forma física de um livro, passam a ser uma forma de representatividade em vários núcleos e espaços existentes dentro do quadro da civilização. Um livro é democrático, é existente, é acessível.

– Qual o objetivo da ação?

“Notas Sobre Mim” vai muito além de apenas “notas” das vivências e imersões dos autores.

Essas fotografias falam por todas as pessoas que estão tendo essa experiência contemporânea. Pessoas nas quais estamos dividindo o mesmo tempo e espaço. E, assim como toda arte, o objetivo é gerar reflexão ou podemos sintetizar e apenas dizer que o objetivo dessas fotografias é tocar cada pessoa de alguma forma.

A Arte é livre, portanto, além da reflexão social, temos como meta trazer a observação do sujeito com ele mesmo e o seu lugar no mundo.

– Quem são Leon Ferrari e Nany Abrahão?

LEON FERRARI

Fotógrafo, escritor e artista. Cria narrativas imagéticas a partir da sensibilidade e da leitura do olhar aonde vai além do ponto de vista técnico. Sua fotografia é embasada em cores de natureza morta, preto e branco, surrealismo, documental e conceitual. Fala sobre ele mesmo e suas questões através do motivo fotografado. É de Poços de Caldas e trabalha na cidade e região desde 2018. Possui fotografias premiadas em concursos e portfolio da Vogue.

NANY ABRAHÃO

Artista visual brasileira, formada em Fotografia e Administração. Sempre gostou da fotografia espontânea, sem interferências e gosta de contar histórias de forma documental.

Especialista em fotografia feminino e autorretrato, atualmente me dedico ainda mais ao usa da fotografia como ferramenta de expressão. Os seus trabalhos autorais assentam na Fotografia Artística e Documental como processo, execução, intervenção e investigação onde, dentro desta vertente, as suas imagens são construídas através de um processo pessoal de inquietações e reflexões. Vê a fotografia como uma ferramenta de expressão.

Serviço:

Lançamento do livro “Notas sobre mim”

17/06/23 às 14:00h

Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

localizado na Rua Padre Henry Moton, s/n, Centro.

Beatriz Aquini