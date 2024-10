Outubro Rosa: mutirão para doação de cabelo é realizado na PUC Minas Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação, realizada em conjunto com o Gaapo, acontecerá nesta segunda-feira (28) no auditório do Prédio 1

A PUC Minas Poços de Caldas, por meio de mais uma parceria com o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo), realiza na próxima segunda-feira (28), mais um mutirão para a doação de cabelo. A ação acontecerá no auditório do Prédio 1, das 10h às 18h.

Recomenda-se que cada voluntário doe em média 20 centímetros de cabelo. Além disso, é possível doar cabelos de diversos tipos justamente para que a abrangência de pacientes atendidas seja ainda maior. Colaborarão com a iniciativa diversos cabelereiros renomados de Poços de Caldas que também estiveram presentes em edições anteriores. Para realizar a doação, não é necessário agendar horário.

Todo o cabelo arrecadado será enviado à Organização Não Governamental, Fio de Alegria, responsável pela confecção de perucas. O grupo – que não possui fins lucrativos – colabora com ações como essa em todo o país. As perucas produzidas a partir da doação de cabelo serão distribuídas a pacientes oncológicas de Poços de Caldas mas também de outras localidades.

“É fundamental a doação, pois, por meio dela, conseguimos confeccionar e doar perucas a muitas mulheres em tratamento. O que fortalece a autoestima delas e ajuda ao melhor ajustamento nesta fase do tratamento. A falta de cabelo muitas vezes faz com que a mulher não se reconheça ao olhar no espelho. Mas é importante que elas continuem as próprias vidas e planos. O câncer não pode definir a pessoa”, afirma Cláudia Rocha, presidente do Gaapo.

De acordo com a coordenadora de Extensão da PUC Minas Poços de Caldas, Profa. Teresa Alvisi, a ação representa o encerramento de uma série de atividades desenvolvidas pelo Campus em alusão ao Outubro Rosa. “É uma maneira de conscientizar a respeito da importância da prevenção à doença, da existência de tratamentos adequados. Mas também significa um ato de solidariedade que nos permite olhar para o próximo”, acrescenta.