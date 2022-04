Pacientes com síndrome gripal podem procurar a Policlínica Central

A partir desta terça-feira (05), os pacientes que apresentarem sintomas de síndromes gripais podem se dirigir até o laboratório da Policlínica, localizado na Av. Francisco Salles, nº1.155, para realização de testagem e atendimento médico, das 07h às 17h.

O local onde funcionava o Hospital de Campanha, agora funciona o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança.

O Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, no Hospital Margarita Moralles também segue os atendimentos de pacientes com sintomas de síndromes gripais, das 07h Às 19h.

Em janeiro deste ano, quando houve um aumento exponencial no número de casos de COVID-19, o local já ofereceu suporte para realização dos testes e atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais.

