Palestra orientativa sobre normas no Carnaval para bares e lanchonetes é realizada em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Na última terça-feira (14), uma parceria entre secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, Associação Comercial de Poços de Caldas (ACIA) e Sindicato de hotéis, restaurantes bares e similares de Poços de Caldas (ABRE), viabilizou uma palestra orientativa sobre as normas que deverão ser seguidas pelos bares e lanchonetes durante o carnaval.

Foram reforçadas aos participantes boas práticas no manejo de alimentos, riscos, como evitar contaminação e transporte adequado tanto de alimentos in natura, quanto dos preparados.

De acordo com Fiscal da Vigilância Sanitária, João Batista destacou o objetivo da palestra orientativa. “Conseguimos reunir vários participantes que são proprietários de estabelecimentos comerciais dos quais a Vigilância Sanitária faz a fiscalização. A intenção foi orientar os comerciantes e empresários para adotar boas práticas e manuseio dos alimentos para garantir através da segurança alimentar, um alimento adequado e com qualidade a população.”

O diretor de saúde coletiva, Nilton Junqueira reforçou que a intenção é estender essas palestras por todo o ano. “Nós já tínhamos em mente desenvolver ao longo do ano uma sequência de encontros, para que posamos melhorar aquilo que por ventura possa não estar de acordo, nós sabemos que existem muitos profissionais do ramo que trabalham corretamente, mas pelas denúncias que chegam até a gente, nós sabemos que existem alguns que não estão de acordo com as normas, então fizemos essa orientação próximo ao carnaval, mas será estenda ao longo do ano, para as pessoas terem segurança naquilo que estão consumindo.”