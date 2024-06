Panfletagem neste sábado vai marcar Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma ação educativa vai marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa em Poços de Caldas, no sábado, 15 de junho, das 9h às 12h, no cruzamento das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas. O objetivo é conscientizar a população sobre os diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. A iniciativa do Conselho Municipal do Idoso tem parceria da Secretaria Municipal de Promoção Social.

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado anualmente em 15 de junho, foi instituído em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da data é promover, junto à sociedade, uma cultura coletiva de responsabilidade, cuidado, garantia de direitos e respeito para com essa população.

Cabe destacar que qualquer tipo de violência contra o idoso é crime, como negligência, discriminação, abandono, violência física e psicológica, abuso financeiro, material ou sexual. Em casos de violação de direitos, denuncie: Disque 100!