Pelo menos 26 mil doses da vacina AztraZeneca foram aplicadas fora da validade, afirma UOL

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo o portal UOL pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.

Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. A imensa maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.

Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade (veja gráfico) deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado.

O plano define, também, que cada indivíduo vacinado seja identificado com o lote da imunização recebida, o produtor da vacina e a dose aplicada. Isso é feito justamente para acompanhamento do Ministério da Saúde e eventual identificação de erros vacinais.

No portal UOL Poços de Caldas aparece entre os municípios que aplicaram as doses vencidas. A rede de frios teria aplicado 28 doses, o PSF Country Club 8 e o PSF Chácara Alvorada 2.

A TV Poços entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que negou a informação. “ Analisamos aqui, as vacinas cujo lotes foram noticiados pela Folha de São Paulo, todas foram aplicadas em tempo hábil, não ocorrendo nem mesmo a perda de dose por validade no município”, informou em nota.

No Facebook da Prefeitura uma nova nota foi publicada. “A Secretaria Municipal de Saúde informa que não foi aplicada no município nenhuma dose da vacina Astrazeneca, contra COVID-19, fora do prazo de validade. Doses de três lotes de vacinas Astrazeneca, que foram recebidas no município, continham curto prazo de validade, mas todas as vacinas deste lote foram aplicadas em tempo hábil, antes do vencimento. Não houve nenhuma perda de vacina ou risco às pessoas que foram vacinadas, já que as doses foram administradas dentro do prazo de validade”.