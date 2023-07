Polícia Militar prende autor de furto em supermercado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ontem, dia 13 de julho, por volta das 20h, a Polícia Militar recebeu um chamado do segurança do Supermercado Fonseca relatando um furto em andamento. Segundo as informações, um indivíduo suspeito estava carregando uma mochila cheia de produtos furtados do estabelecimento.

Rapidamente, as autoridades se dirigiram ao supermercado e conseguiram abordar o indivíduo na calçada do estabelecimento. Durante a revista em sua mochila, foram encontradas duas peças de filé mignon, avaliadas em R$ 246,00, além de duas peças de picanha, no valor de R$ 188,00, e uma lata de Creme de Avelã Nutella, no valor de R$ 25,90.

O autor do furto, identificado como M. W. S., um homem de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O histórico criminal revela que o indivíduo acumula sete ocorrências de prisão por crimes de furto, sendo três somente neste ano de 2023.