“Pelos caminhos do Gólgota” fecha a programação do Minas Santa em Poços, no sábado (30), no Mirante Santa Rita

A apresentação da peça “Pelos caminhos do Gólgota”, no sábado, dia 30, às 20h, no Mirante Santa Rita, vai fechar a programação cultural da Semana Santa em Poços de Caldas, dentro do projeto turístico Minas Santa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Apresentada pelo Grupo de Teatro Trancos e Barrancos, a encenação é tradição na Semana Santa na cidade há mais de 30 anos, sendo parte importante da história do teatro local. O texto é de Carlos Alberto Casalinho, escritor, ator e professor poços-caldense, com direção e produção de Luiz Munhoz, ator, diretor, produtor cultural e fundador do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos.

Monte Gólgota, ou Calvário, de acordo com a tradição cristã, é o lugar onde Jesus Cristo foi levado para ser crucificado. Pelo dicionário Priberam e por extensão de sentido, Gólgota significa lugar de grande sofrimento, sofrimento atroz, calvário.

“Pelos Caminhos do Gólgota é uma emocionante e transformadora experiência artística e cultural para nossa comunidade. O público pode esperar grandes surpresas e reflexões, já que a peça foi realinhada pelo próprio autor do texto, colocando em pauta as questões contemporâneas como as dificuldades, desafios e conquistas do mundo atual, com o contexto artístico da apresentação”, destaca o diretor Luiz Munhoz.

A apresentação da peça “Pelos Caminhos do Gólgota” é viabilizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e integra a Campanha Minas Santa, do Governo do Estado.

O programa turístico Minas Santa posiciona o estado como o principal destino no país durante a Semana Santa e estimula a economia da criatividade. Em Minas Gerais, a Semana Santa representa um incremento extremamente significativo no turismo. O estado espera receber cerca de 400 mil turistas durante a Semana Santa.

Confira a programação:



Dia 27/3 – quarta-feira

20h – Encenação “Paixão de Cristo”, do Grupo de Teatro Palavra Viva

Local: Basílica Nossa Senhora da Saúde

Gratuito



Dia 29/3 – sexta-feira

19h30min – Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz da Paróquia São Sebastião

Local: Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão

Gratuito (a organização solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível, se possível)



Dia 30/3 – sábado

20h – “Pelos Caminhos do Gólgota”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos

Local: Mirante Santa Rita

Gratuito