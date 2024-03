Pesquisa Abradee de Satisfação do Cliente Residencial tem início em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa verifica a satisfação dos consumidores em relação ao serviço prestado

Tem início nesta terça-feira, dia 05, a etapa de campo da Pesquisa de Satisfação do Cliente Residencial da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), com a aplicação de questionários no município. Os entrevistadores estarão devidamente identificados, com colete e crachá. A previsão de conclusão dos trabalhos é em abril.

Para medir a satisfação do cliente, a pesquisa avalia itens dentre questões de qualidade do serviço, o valor percebido, a comunicação, entre outros. A premiação busca estimular a cooperação e a melhoria da gestão das empresas, por meio do reconhecimento e valorização dos esforços das distribuidoras em várias categorias, que se estendem da Gestão Econômico-Financeira, Gestão Operacional e Responsabilidade Socioambiental.

No ano passado, a DMED conquistou o primeiro lugar em Avaliação pelo Cliente, seguido de dois terceiros lugares em Responsabilidade Socioambiental e Nacional, na categoria até 500 mil consumidores.