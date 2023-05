Pesquisa do Procon indica queda no preço do gás de cozinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O preço do botijão gás de cozinha caiu para a retirada no depósito 0,45%, de acordo com a nova pesquisa feita pelo Procon Poços. Já para a entrega, o valor permaneceu estável em relação à pesquisa realizada em abril.

Comparando com maio do ano passado, o preço do gás de cozinha caiu 6,11% para a retirada no depósito e 5,06% para a entrega. A pesquisa foi feita em 13 estabelecimentos da cidade. Os menores valores encontrados foram R$ 112 para retirada e R$ 117 para entregar. Já os preços mais caros foram R$ 117 para retirar e R$ 125 para receber em casa.

No site da Prefeitura, na seção Procon, o consumidor tem acesso a diversas pesquisas mensais realizadas pelo órgão de defesa do consumidor.