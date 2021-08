Pessoas a partir de 20 anos podem se vacinar contra Covid em Poços de Caldas

Poços receberá na tarde desta terça-feira (31), 2.200 novas doses de vacina contra COVID-19.

Na quarta-feira (1º), a partir das 08h, as pessoas com 20 anos serão contempladas com o imunizante.

Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação.

As segundas doses serão aplicadas exclusivamente na Sala de Vacina da Urca (entrada pela Rua Amazonas).

DOCUMENTOS

Os documentos necessários para a imunização são: documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

–UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h

