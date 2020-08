PM apreende armas irregulares na região

Revólveres e munições foram apreendidos em Poços de Caldas e Divisa Nova

Alice Dionisio | 10h58

Um revólver calibre 38, vinte e duas munições intactas e quatro cartuchos deflagrados de calibre 32 foram apreendidos ontem (20) à tarde, no bairro Jardim Kennedy, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, houve denúncia de que uma oficina mecânica realizava a manutenção de armas de fogo. O proprietário do local permitiu a entrada dos militares e ficou constatado de que não havia nenhuma atividade do tipo. Porém, em conversa com o homem, ele contou que possuía um revólver herdado de seu pai. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil.

Divisa Nova

Na mesma tarde, a PM foi até uma residência, na Rua Sergipe, em Divisa Nova, para verificar uma denúncia de posse irregular de arma de fogo. Em um primeiro momento, o suspeito negou que possuísse qualquer revólver. Após os policiais dizerem que iriam revistar o local, com apoio de um cão de faro, o homem acabou entregando 122 munições calibre 22, 25 munições de calibre 12, 25 munições calibre 28, 10 cartuchos deflagrados de calibre 28, um coldre, 100 espoletas, três frascos contendo pólvora, um revólver calibre 22, uma escopeta de calibre 12 e outra de calibre 28. O autor foi preso e encaminhado junto aos materiais para a Delegacia.

