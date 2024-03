Poços de Caldas atrai investimento de R$ 1,35 bilhão em projeto de Terras Raras com assinatura de protocolo de investimento de empresa australiana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas, conhecida por suas belezas naturais e seu potencial turístico, está agora no radar global dos investidores de alta tecnologia. Nesta quinta-feira (29), um marco significativo foi estabelecido com a assinatura do protocolo de investimentos entre o Governo de Minas e a empresa australiana Viridis Mineração e Minerais. O investimento previsto é de R$ 1,35 bilhão, destinado ao Projeto Colossus, que visa a exploração de terras raras na região.

A cerimônia de assinatura contou com a presença de ilustres participantes, incluindo o governador de Minas, Romeu Zema, a Secretária-Adjunta de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Kathleen Garcia Nascimento, e o Diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Ronaldo Barquette. Também marcaram presença o Vice-Embaixador da Austrália no Brasil, Grant Morrison, o Prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, bem como o CEO Global da Viridis, Rafael Moreno; o Chairman da Viridis, Agha Shahzad Pervez; e o Diretor da Viridis no Brasil, Klaus Petersen. Além dessas autoridades, empresários e servidores da empresa também estiveram presentes, destacando a importância do evento.

As primeiras sondagens realizadas pela Viridis Mineração revelaram resultados promissores, indicando grandes volumes de recursos e teores de elementos de terras raras (ETRs) que podem ser os mais elevados já registrados no mundo. Esta descoberta atraiu o interesse não apenas da comunidade empresarial, mas também do governador Romeu Zema, que esteve presente durante a assinatura do protocolo.

“Esse investimento é fundamental para colocar Minas no caminho certo. Nos últimos cinco anos, já batemos mais de R$ 390 bilhões em investimentos privados, e esse é mais um passo significativo para fortalecer nossa economia e ganhar ainda mais espaço no mercado global”, contextualizou Zema.

O Projeto Colossus não apenas representa um impulso para a economia local, mas também uma contribuição para a transição global para fontes de energia mais limpas. Rafael Moreno, CEO da Viridis Mineração e Minerais, ressaltou a importância estratégica do projeto: “Nosso objetivo é garantir que Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil e Austrália se tornem pilares no avanço para o uso de energia limpa no planeta.”

A construção da planta de beneficiamento e tratamento de minérios prevista no projeto não só gerará cerca de 120 empregos permanentes, mas também agregará valor ao produto, impulsionando a cadeia produtiva local e atraindo outras empresas do setor. A previsão é que a planta entre em operação dentro de 36 a 48 meses, com 70 licenças em uma área de 15 mil hectares.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, mais uma emprea que chega a Poços de Caldas e representa uma aposta no futuro, na capacidade de nossa região de liderar na nova economia global, focada em tecnologias limpas e sustentáveis. “A descoberta de reservas de terras raras com potenciais maiores concentrações já registradas no mundo em nosso território não apenas coloca Poços de Caldas no mapa global de recursos minerais estratégicos, mas também nos desafia a sermos pioneiros na exploração responsável e sustentável desses recursos. O impacto econômico desse projeto transcende a criação de cerca de 120 empregos diretos, prevendo um efeito multiplicador na economia local, atração de novas empresas, e fortalecimento de nossa cadeia produtiva. Estamos diante de uma oportunidade única de liderar a transição para uma economia mais verde e tecnologicamente avançada, e não mediremos esforços para fazer de Poços de Caldas um exemplo de sucesso.”

Atração de Investimentos Estratégicos em Terras Raras

As terras raras são elementos essenciais para a fabricação de peças e equipamentos de alta tecnologia, encontrados em uma variedade de produtos, desde telefones celulares até turbinas eólicas. Com a China atualmente detendo 90% do mercado global desses elementos, o investimento da Viridis Mineração em Minas Gerais tem o potencial de redefinir a oferta mundial, fortalecendo a posição do estado e do país nesse setor estratégico.

Fernando Passalio, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, destacou a importância do investimento para fortalecer a economia local e nacional: “Esse investimento não apenas agrega valor ao produto, mas também potencializa a atração de outras empresas, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando mais empregos e arrecadação.”

O Futuro das Terras Raras em Poços de Caldas

Este não é o primeiro investimento em terras raras atraído pelo Governo de Minas. Em agosto do ano passado, a Meteoric Resources NL anunciou um investimento significativo em um projeto semelhante, indicando o crescente interesse pelo potencial da região. Com mais empresas se voltando para Poços de Caldas, espera-se um impulso econômico substancial e a criação de mais oportunidades de emprego na região.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, Poços de Caldas está se consolidando cada vez mais nos estado e no Brasil para uma cidade propícia para novos investimentos e hoje foi mais uma prova disso. Com um ambiente favorável aos negócios e uma comunidade receptiva, a cidade está posicionada para um crescimento econômico contínuo e sustentável. Enxergo Poços em dois momentos, um antes e um depois, tenho certeza que a cidade está no caminho certo.

Este investimento representa não apenas uma oportunidade para a região, mas também um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e tecnologicamente avançado.