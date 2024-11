Poços de Caldas Coffee Week começa nesta sexta em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Festival celebra o café com menus promocionais em diversos estabelecimentos e oferece ainda exposições, workshops, palestras e degustações gratuitas

Começa nesta sexta-feira (8) e segue até 24 de novembro a Poços de Caldas Coffee Week. O festival gastronômico do café reúne cafeterias, confeitarias e panificadoras, que oferecem um menu especial (comida + bebida) de valor fixo e reduzido a R$ 25. O festival conta ainda com uma programação com diversas atividades gratuitas, abertas à população.

São 20 estabelecimentos com cardápio que engloba o universo do café. Dos clássicos Cappuccino e Latte, passando pelo afetivo café coado e até cafés gelados: o intuito é celebrar a segunda bebida mais consumida do mundo e gerar acesso a um produto de mais qualidade, indispensável na mesa do brasileiro. Para acompanhar, os menus vêm com toasts, folheados, tortas, sanduíches, waffles e muito mais.

O festival conta também com oficinas, workshops e degustações gratuitas, como workshop de introdução ao café especial, oficinas de chás, infusões e manchas e também harmonização de chocolates e café.

A Poços de Caldas Coffee Week tem como objetivo posicionar ainda mais a cidade no mapa da profissionalização e consumo de cafés especiais no Brasil. O festival tem apoio da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho (SEDET).

SERVIÇO:

Para ver o cardápio completo e se inscrever para as atividades do festival, acesse www.brasilcoffeeweek.com.br e o Instagram @brasilcoffeewee.