Poços de Caldas encerrou fevereiro com saldo positivo na geração de empregos

Foi divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), dados referentes a geração de empregos em fevereiro de 2022. Poços de Caldas fechou o mês com saldo positivo na geração de empregos na cidade.

Foram ao todo 2.504 admissões contra 2.213 demissões registradas no município, fechando com saldo positivo de 291 vagas.

No setor de serviços saldo positivo de 72 vagas; construção saldo positivo de 105 vagas; 107 novas vagas na indústria; agropecuária 24; e comércio saldo negativo de 17 vagas. É uma recuperação importante ao município, considerando que em janeiro de 2022, Poços teve saldo negativo de 259 vagas, uma tendência geral no primeiro mês do ano, também às demais cidades da região. Com o índice registrado no segundo mês do ano, Poços volta ao registro positivo de 32 vagas no corrente ano.

Em âmbito regional, segundo dados do Caged, o município de Extrema gerou em fevereiro 227 vagas, Pouso Alegre 441, Varginha 335, Itajubá 189 e Alfenas 41 vagas.

Os dados do Caged, sempre são divulgados ao fim do mês, e com números referentes ao mês anterior da publicação.