Poços de Caldas oferecerá transporte coletivo gratuito no dia das eleições

A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou nesta quinta-feira, 03, em reunião extraordinária, um projeto de lei que estabelece a gratuidade do transporte público no próximo domingo, 6 de outubro, durante as eleições municipais. A medida visa facilitar o acesso dos eleitores às urnas.

Com mais de 124 mil eleitores registrados, o transporte coletivo será gratuito das 6h às 19h, seguindo a programação das linhas de ônibus dos sábados, incluindo também a zona rural. O projeto, de autoria do prefeito Sérgio Azevedo, destina aproximadamente R$ 94 mil para custear o serviço.

A medida busca incentivar a participação da população no processo eleitoral, assegurando que todos possam exercer seu direito ao voto com mais comodidade.

