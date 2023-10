Poços de Caldas participa da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Coletivo ElasEscrevem promove sarau na Biblioteca Centenário, na quinta-feira (19)

Na próxima quinta-feira (19), Poços de Caldas participa novamente da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Na programação, o Coletivo ElasEscrevem fará intervenções artísticas de escritoras locais, às 19h, na Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca. O Coletivo convida o público para prestigiar o sarau, apreciando as produções poéticas das artistas, com mediação de Danielle Vilas Boas, Gabrielle Lopes e Victória Silveira.

O evento é um convite para que bibliotecas públicas e museus ampliem o horário de funcionamento uma vez por mês, oferecendo ao público, no período noturno, a oportunidade de participar de eventos culturais. Esta é a terceira edição da iniciativa, uma ação do Governo de Minas, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS).

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas visa oferecer ao público a oportunidade de participar de exposições, saraus literários, clubes de leitura, encontros com escritores/as, oficinas de arte, exibições de vídeos, instalações culturais, performances artísticas, shows, apresentações de dança, espetáculos teatrais, realização de empréstimo de livros, dentre outras atrações, no período noturno, entre 18h e 22h.

“Convidamos a todos para que prestigiem a ação desenvolvida pelo Coletivo ElasEscrevem, que vai movimentar a Biblioteca Centenário, dentro da programação local da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas”, destaca a coordenadora das Bibliotecas Públicas, Raissa de Melo.

Serviço

Sarau – Coletivo ElasEscrevem

Data: 19/10/2023

Horário: 19h

Local: Biblioteca Centenário – Espaço Cultural da Urca