Poços de Caldas se destaca em comitiva na Austrália para o desenvolvimento das Terras Raras

Uma comitiva do Governo de Minas Gerais, comporta pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, o presidente da Invest Minas, João Paulo Braga e empresários mineiros, realizou uma série de compromissos estratégicos na Austrália, um dos maiores polos de mineração do mundo. O objetivo foi fortalecer parcerias e atrair novos investimentos privados para o estado, especialmente no setor de minerais estratégicos.

Poços de Caldas foi um dos grandes destaques durante a missão, devido ao envolvimento de duas importantes mineradoras australianas – Meteoric Resources e Viridis Mining & Minerals – em projetos de extração de terras raras na região.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas, Franco Martins, ressaltou o papel de liderança da cidade no desenvolvimento de terras raras: “Poços de Caldas está se tornando uma descoberta para o mundo, com muitos resultados positivos para a cidade.”

A missão mineira incluiu seminários com a comunidade empresarial australiana, que destacaram as oportunidades oferecidas por Minas Gerais, incluindo seu vasto potencial minerário e projetos de transição energética. Empresas como Pilbara Minerals, Latin Resources, Meteoric e Viridis participaram, além de grupos financeiros, como o Macquarie Group, discutindo o futuro dos minerais estratégicos e o papel de Minas Gerais como destino para investimentos sustentáveis.

Marcelo de Carvalho, representante da Meteoric, celebrou os avanços e destacou a relevância do projeto: “Ninguém no mundo está tentando integrar a cadeia de produção de terras raras como nós. Isso é crucial para a transição energética e o desenvolvimento do estado de Minas Gerais.”

A comitiva também visitou a planta de processamento de lítio da Pilbara Minerals, reforçando o intercâmbio tecnológico e as boas práticas de mineração sustentável entre os dois países. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio, comentou sobre a relevância das parcerias: “Minas Gerais está se consolidando como referência mundial em transição energética, com lítio, terras raras e outros metais críticos.”

A Austrália e Minas Gerais reúnem semelhanças geológicas que facilitam o intercâmbio de tecnologia e especialização. O gerente de atração de investimentos da Invest Minas, Henrique Tavares, revelou que novos acordos estão em andamento, impulsionando ainda mais o setor mineral em Minas Gerais e ampliando a importância de Poços de Caldas no cenário global.