Poços de Caldas se ilumina com a Caravana de Natal da Coca-Cola no dia 16 de dezembro

No dia 16 de dezembro, um sábado, Poços de Caldas fica mais iluminada com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Sob o tema “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, o evento promete encantar crianças e adultos, marcando a temporada festiva com um desfile de veículos iluminados e a presença do Bom Velhinho.

Em sua 28ª edição, a Caravana de Natal é uma tradição que há mais de um quarto de século encanta a população. Este ano, há novidades. A caravana contará com um caminhão cenográfico, além de um trio elétrico e outros caminhões.

Percurso

O ponto de partida oficial é o Estádio Ronaldão, localizado na zona oeste da cidade, a partir das 18h30. O percurso incluiu as avenidas Mansur Frayha e João Pinheiro, e vias centrais, entre elas a rua Junqueiras, Praça Pedro Saches, e ruas Pernambuco, Assis Figueiredo, Rio Grande do Sul e avenida Francisco Salles.

A organização alerta que as rotas estão sujeitas a alterações e atrasos, sem aviso prévio, devido ao ritmo do desfile. A previsão é de que o evento tenha duração aproximada de três horas e meia.

Mais que um evento festivo

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a Caravana de Natal não é apenas um evento festivo, mas também desempenha um papel significativo no impulso do turismo na cidade durante a temporada natalina. “A importância dessa caravana vai além das luzes e do encanto natalino, contribuindo para a economia local e para a promoção da cidade como um destino turístico, investimos sempre nos encantos do natal e atraímos visitantes de todo lugar do Brasil, destacando a identidade cultural da cidade. Em clima de festividade e confraternização, a Caravana de Natal de Poços de Caldas promete ser um evento inesquecível, unindo todos em torno do espírito natalino.”

Ao longo de seus 28 anos de existência, a Caravana de Natal já percorreu mais de 100 mil quilômetros. Mais de um milhão de pessoas já testemunharam o espetáculo itinerante.