Poços de Caldas se prepara para o Encontro de Turismo Rural neste final de semana

Poços de Caldas se prepara para sediar a terceira edição do Encontro de Turismo Rural, um evento que promete celebrar a riqueza e os benefícios da região. De 1º a 3 de setembro, o Parque José Affonso Junqueira será o palco deste emocionante encontro, que reunirá moradores e visitantes em um ambiente festivo e acolhedor, com organização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do Circuito Turístico Caminhos Gerais, com apoio da Frente da Gastronomia Mineira e das secretarias de Cultura e Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

A essência da cultura local estará em destaque, com uma variedade de atividades que revelam as especialidades da região. O evento conta com uma exposição onde o artesanato e os produtos gastronômicos típicos da área estarão à disposição do público, funcionalidade uma personalização nos sabores e talentos locais. A oportunidade de adquirir essas preciosidades será uma verdadeira jornada pela identidade da região.

A praça de alimentação conta com diversas delícias como pastéis de fubá crocantes, biscoito de polvilho recheado, feijão tropeiro, torresmo de rolo, peixinho frito na hora, além dos famosos doces cristalizados da região. Além disto vão podere xperimentar cervejas artesanais únicas, vinhos, cacahaça e desfrutar da elegância dos coquetéis de gim ao render às tentações gastronômicas que Poços de Caldas e sua região têm a oferecer. A praça de alimentação do Encontro de Turismo Rural será um ponto de encontro dos sentidos, onde os sabores se entrelaçam com a cultura e a tradição, proporcionando momentos memoráveis​​de satisfação e refeições.

Além das ofertas de artesanato e gastronomia, o evento também se propõe a elevar apresentações artísticas e culturais. Os palcos serão iluminados por danças indígenas, uma celebração da herança ancestral que permanece viva nas tradições do povo. A energia vibrante da catira, uma dança de roda tradicional, e a magia da folia de reis, uma manifestação religiosa e folclórica, se unirão para criar um mosaico de expressões artísticas.

A programação musical não ficará para trás, pois o cenário se encherá com os acordes das duplas sertanejas, que encantarão os presentes com suas melodias tocantes e letras que narram histórias da vida rural. Esses sons serão a trilha sonora perfeita para as experiências compartilhadas durante o encontro.

Uma parte essencial do Encontro de Turismo Rural será palestra O Poder do Queijo que será tema da palestra de abertura do 3º Encontro de Turismo Rural, no SESC de Poços de Caldas-MG, ministrada pelo tropeiro digital e fundador da Queijo D’Alagoa-MG, Osvaldo Filho, a convite da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e do Circuito Turístico Caminhos Gerais, realizadores do evento.

As tendas espalhadas pelo local serão verdadeiras vitrines das atrações das 13 cidades que compõem o Circuito Turístico Caminhos Gerais. Além disso, as propriedades rurais que fazem parte do Circuito de Turismo Rural do Município também serão representadas, oferecendo aos visitantes um vislumbre autêntico da vida no campo e a oportunidade de se conectarem diretamente com as raízes da região.

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, a terceira edição do Encontro de Turismo Rural em Poços de Caldas promete ser um mergulho profundo nas tradições, na cultura e na beleza natural da região. “Este é um convite para explorar, saborear e se encantar com as maravilhas que a vida rural tem a oferecer, a cidade se prepara para mais um grande evento e temos certeza que a cidade vai estar repleta de visitantes mais uma vez.”

Programação cultural

Dia 1º – Sexta

16h – Dança Indígena Toré

18h30 – Anderson Martins

20h30 – Giovani e Denilson

Dia 2 – Sábado

14h30 – Catira

15h30 – Folia de Reis

16h – Chef Glaucio Peron

18h – Edu e Marcelo

20h30 – João Guilherme

Dia 3 – Domingo

14h30 – Ternos de congos e caiapós

16h – Lucas Drake

20h30 – Thayla Franchelle