Poços de Caldas vai disputar a fase final do Campeonato Mineiro de Handebol Masculino

A equipe de Poços de Caldas se classificou para a fase final do Campeonato Mineiro de Handebol Masculino, promovido pela Federação Mineira da modalidade. A equipe conseguiu a classificação pela Zonal B, grupo que teve as partidas realizadas no final de semana, no ginásio poliesportivo da Caldense.

A outra vaga ficou com a cidade de Baependi. Não se classificaram para a próxima fase, as equipes de São Lourenço e Varginha, terceira e última colocadas, respectivamente, na Zonal B. A fase eliminatória do Mineiro de Handebol, encerrada no final de semana, contou com 16 equipes, divididas em quatro grupos.

As duas cidades melhores colocadas em cada chave estarão na grande final, marcada para acontecer no período de 10 a 12 de dezembro, na cidade de Patos de Minas. Além de Poços, outras sete equipes lutarão pelo título de campeão estadual: Ipatinga, Jequitinhonha, Baependi, Mariana, Alvinópolis, Pará de Minas e Belo Horizonte.