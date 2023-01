Poços de Caldas volta a ter saldo positivo na geração de empregos

Alice Dionisio

Poços de Caldas voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos no mês de novembro deste ano. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira,29.

Ao todo, em novembro, foram 2.054 admissões contra 2.011 demissões registradas no município, fechando com saldo positivo de 43 vagas.

No setor de comércio houve um saldo positivo de 169 vagas, o setor de serviços registrou saldo positivo de 154 vagas e o setor de agropecuária teve saldo positivo de 28 vagas. Já o setor de construção registrou saldo negativo de 67 vagas, o setor de indústria também ficou com saldo negativo de 241 vagas.

No acumulado do ano, Poços de Caldas teve 24.615 admissões, 23.030 demissões com 1.585 vagas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.