Poços lança Campeonato Brasileiro de Moto Aquática no final de semana

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Turismo e Esportes, lança neste final de semana (5 e 6) o Campeonato Brasileiro de Moto Aquática temporada 2023/24. O local escolhido foi o Clube Náutico Praia do Sol, às margens da represa Bortolan.

A entrada é gratuita. Haverá diversas atrações para o público como apresentações de paramotor, flyboard, freestyle, soltura de peixes, além de shows noturnos, praça de alimentação, shows e muita diversão, a partir das 11h, tanto no sábado quanto no domingo.

Veja a programação:

Sábado

11h – DJ Rogério Santo

13h – Apresentações aquáticas e soltura de peixes

15h – Aulão de dança

16h – Daquele Jeito

18h – Bárbara e Rafael

Domingo

11h – DJ Rogério Santo

13h – Apresentações aquáticas e soltura de peixes

15h – Aulão de dança

16h – Samba di Vinil

18h – Geovane e Denilson

O evento é organizado pela Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – Asseemg. Poços vai sediar a competição pela primeira vez. “É um grande evento esportivo que vem dentro de um contexto turístico em evolução. Estamos muito contentes em poder incentivar o campeonato na cidade, movimentando toda a cadeia do turismo”, destaca o secretário de Turismo, Israel Pereira.

As provas competitivas acontecem em Poços de 1º a 3 de setembro, como abertura do campeonato. As etapas acontecem em diferentes locais ao longo da temporada.

O Campeonato Brasileiro de Moto Aquática reúne competidores de várias partes do Brasil para disputar provas em diferentes modalidades, como corridas de velocidade, slalom, freestyle, entre outras. Os competidores utilizam os jet skis para realizar manobras e percorrer circuitos, buscando alcançar a melhor performance possível. O evento geralmente acontece em praias, lagos, represas ou rios, proporcionando um espetáculo emocionante para os espectadores. É uma competição que atrai tanto atletas profissionais como amadores apaixonados pelo esporte aquático.

