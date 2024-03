Poder executivo de Poços de Caldas visita a Alcoa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os visitantes conheceram os processos, produtos e projetos da empresa além de um tour pela fábrica

A Alcoa recebeu secretários(as) e secretários(as)-adjuntos(as) Municipais, além do prefeito Sergio Azevedo e do vice-prefeito Júlio César de Freitas, de Poços de Caldas, para o Programa Alcoa de Portas Abertas (ADPA), na manhã desta quarta-feira, 20 de março. O programa tem como objetivo mostrar os processos e investimentos da Companhia por meio de apresentações e um tour pela fábrica.

Os visitantes foram recebidos pelo diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, Fabio Martins, pela gerente de Relações Externas e Comunicação, Maria Cristina Gonçalves, e pelo engenheiro de Processos, Rodrigo Acúrcio, e conheceram a estratégia de desenvolvimento comunitário dos territórios de atuação da Alcoa, além dos produtos fabricados na unidade e suas respectivas aplicações na vida cotidiana.

Para Fabio Martins, a oportunidade reforça o compromisso da Alcoa com a transparência. “Estamos presentes em Poços de Caldas há quase 60 anos e fazemos questão de estreitar relacionamentos para demonstrar, na prática, a seriedade e o compromisso de nossa atuação”.

Entre as áreas apresentadas, destacam-se Mineração, Refinaria, Metal, Áreas de Resíduo de Bauxita (ARBs) e o Filtro Prensa, conforme conta Cibele Melo, secretária-adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. “Entendemos um pouco mais sobre o funcionamento desta tecnologia que muda a disposição de resíduos de úmido para seco e achei tudo muito esclarecedor”.

As atividades do Parque Ambiental da Alcoa e do Viveiro de Mudas, importantes para a educação ambiental e a reabilitação de áreas, também fizeram parte da agenda. “A empresa é referência em ações ambientais e iniciativas direcionadas à comunidade. Os valores da Alcoa são os que nós queremos para a nossa cidade”, afirma Júlio César de Freitas, vice-prefeito.

O prefeito, Sergio Azevedo encerrou a manhã de visita agradecendo a recepção e engajamento dos envolvidos. “A presença do secretariado foi muito importante para reforçarmos nossas parcerias com essa empresa que é uma das maiores da cidade, e segue se reinventando”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.