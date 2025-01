Polícia Civil de São Paulo e Polícia Militar de Poços de Caldas prendem foragido e recuperam veículo roubado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 15, por receptação e por um mandado de prisão em aberto por homicídio, após uma operação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Militar de Minas Gerais. A prisão ocorreu em Poços de Caldas, durante diligências que também resultaram na recuperação de um veículo roubado.

O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Ipê, após uma investigação sobre um Fiat Pálio Atractive, cor cinza, que havia sido identificado como parte do roubo de um veículo T-Cross em Águas da Prata, São Paulo, no dia 14 de janeiro. Após evadir de vários bloqueios policiais, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram para Poços de Caldas, onde o Fiat Pálio foi encontrado em via pública, estacionado em frente à casa do suspeito.

Durante a apuração, foi verificado que o veículo encontrado possuía placas clonadas e estava registrado em Ipatinga, Minas Gerais, mas circulava em Poços de Caldas. O proprietário da casa, ao ser questionado, admitiu que comprou o carro sabendo que ele era clonado. Além disso, o suspeito revelou que havia outras chaves de veículos, incluindo um VW Nivus e um Hyundai i30, e que o Nivus havia sido vendido por R$ 12.000,00 em São Paulo.

Ao realizar buscas no local, os policiais encontraram ainda dois simulacros de armas de fogo, sete aparelhos de telefone celular e um cartão de crédito. A prisão do indivíduo foi possível graças ao trabalho de investigação e rastreamento das equipes de segurança, que também conseguiram localizar o veículo roubado, que havia sido tomado em um assalto na cidade de Águas da Prata.

Além da receptação, o suspeito também responderá pelo homicídio, pelo qual tinha um mandado de prisão em aberto.

ALCO – 29º BPM