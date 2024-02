Polícia Civil de São Paulo realiza operação em Poços de Caldas

A Polícia Civil de São Paulo com o apoio de policiais de Poços de Caldas realiza na manhã desta quinta-feira, 22, uma operação relacionada a falsificação e comércio ilegal de bebidas alcoólicas na cidade.

A Perícia esteve no local e mais informações serão repassadas posteriormente. A ação ocorre na Rua Tupinambás, no bairro Vila Togni, região oeste de Poços.

* reportagem em atualização

