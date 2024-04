Polícia Civil deflagra operação Ohana em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 11 de abril, a Polícia Civil de Poços de Caldas, conduziu a operação Ohana, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em residências localizadas na zona leste da cidade.

As investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, revelaram que após a prisão de um indivíduo acusado de estupro, ocorrida em 22 de março, familiares do suspeito passaram a ameaçar a vítima, numa tentativa de coagi-la a retirar as acusações.

Diante desses fatos, foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de coação no curso do processo, com agravante de crime contra a dignidade sexual, ameaça e injúria, resultando na representação pela prisão preventiva dos suspeitos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, com o apoio da ROCCA da Polícia Militar, foram encontrados em uma das residências um pé de maconha e uma bucha da mesma substância. O indivíduo responsável foi liberado após assinar um Termo de Compromisso de Comparecimento ao Juizado Especial.

Na outra residência alvo dos mandados de prisão preventiva, também com o apoio da Polícia Militar, foram localizados e apreendidos R$3.200,00, aparelhos celulares utilizados para realizar as ameaças, além de pedras de crack e materiais associados ao tráfico de drogas.

Um homem de 20 anos e uma mulher de 48 anos foram presos em decorrência dos mandados de prisão, sendo também autuados em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. Em seguida, foram encaminhados ao Sistema Prisional, ficando à disposição da Justiça.