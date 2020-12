Polícia Civil prende foragido da Justiça com notas falsas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta segunda-feira (28/12), um homem, de 28 anos, com R$ 1 mil em notas falsas, na cidade de Poços de Caldas, Sul do estado. Em consulta nos sistemas policiais, a equipe ainda verificou que havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

A abordagem ocorreu após a PCMG receber informações de que o homem receberia as cédulas de uma transportadora. Policiais civis lotados na Delegacia Regional iniciaram o monitoramento na região onde o investigado reside e o surpreenderam logo depois de ter recebido o pacote das mãos do entregador.

Durante busca pessoal, os investigadores localizaram dez cédulas de R$ 100 falsificadas, que estavam dentro de um envelope. Além disso, os policiais encontraram com o suspeito um cigarro de substância análoga a maconha.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia e, após os procedimentos, encaminhado ao sistema prisional.