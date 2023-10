Polícia Militar apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas no bairro São José

Na tarde de ontem, 02, a Polícia Militar, por meio das equipes da Companhia de Recobrimento Tático Móvel e ROCCA, desencadeou uma operação policial de sucesso em resposta aos crimes que assolam o bairro São José, em Poços de Caldas.

Durante a ação, as autoridades apreenderam uma série de materiais ilícitos que estavam em posse do suspeito. Entre os itens confiscados estão R$1.950,00 em dinheiro, um rádio comunicador, 68 pinos de cocaína, 55 pedras de crack, 24 buchas de maconha, 02 tabletes de maconha, 01 balança de precisão, 02 comprimidos de ecstasy, 01 porção de Haxixe e 01 sacola contendo farelos de maconha.

Além disso, o trabalho conjunto das equipes e do cão de faro Thanos resultou na descoberta de mais uma bolsa escondida na mata, que continha o restante dos itens mencionados acima.

O adolescente detido já era alvo de um mandado de internação expedido pela justiça, relacionado ao tráfico de drogas. Ele, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

