Polícia Militar apreende arma de fogo e motocicleta furtada em Botelhos

Na noite de ontem, 17, por volta das 21h00min, uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo irregular e uma motocicleta furtada em Botelhos. O incidente ocorreu durante um patrulhamento na Rua Major Antônio Alberto Fernandes, no Bairro Centro, quando os policiais avistaram uma motocicleta prateada transitando pela via ocupada por dois indivíduos, cujo comportamento levantou suspeitas.

Ao ordenarem a parada do veículo, os ocupantes reagiram com nervosismo, perdendo o controle da motocicleta e empreendendo fuga a pé. Durante a perseguição, um dos suspeitos descartou um objeto, posteriormente identificado como uma garrucha cromada calibre .22, que foi apreendida pelas autoridades.

Os dois indivíduos, de 15 e 16 anos, foram apreendidos após breve perseguição e submetidos a uma busca pessoal, na qual foram encontrados uma pedra de crack, um celular e R$ 251,00 em dinheiro. A motocicleta que utilizavam foi constatada como produto de furto anterior e também foi recolhida pela polícia.

Durante o interrogatório, os menores, ambos residentes em Poços de Caldas, admitiram ter adquirido a motocicleta furtada em sua cidade natal e revelaram a intenção de cometer um assalto à mão armada em Botelhos.

Os dois jovens infratores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

ALCO – 29º BPM

