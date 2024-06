Polícia Militar apreende dois menores por roubo e drogas em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 05, por volta das 22h16, a Polícia Militar apreendeu dois menores de 16 anos, ambos do sexo masculino, envolvidos em um roubo na cidade de Caconde, São Paulo. Os adolescentes confessaram o crime, ocorrido também em Poços de Caldas, onde subtraíram um veículo Fiat/Siena de cor cinza e diversos materiais.

Durante a ação, um dos menores indicou aos policiais o local onde estavam escondidos os itens roubados. No local, foram apreendidos doze comprimidos de ecstasy, nove pinos de cocaína, uma porção grande e outra pequena da mesma substância, uma balança de precisão e uma TV de 32 polegadas. Os menores confessaram que o valor de R$ 2.500,00 subtraído foi usado para a compra de entorpecentes.

Os infratores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, juntamente com os materiais apreendidos, para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

