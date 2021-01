Polícia Militar apreende ecstasy, maconha e cocaína em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu 590 comprimidos de ecstasy, em uma residência na zona leste da cidade, ontem (13) à tarde.

De acordo com a PM, após denúncia anônima foi realizada uma operação no bairro Bem Bastos, onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Um rapaz que estava dentro da casa conseguiu fugir do local.

Além dos comprimidos, 14 barras de maconha, quatro pinos de cocaína, um tablete de maconha, um facão e uma balança de precisão foram encontrados. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

