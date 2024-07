Polícia Militar apreende menor por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde desta sexta-feira, 26 de julho, por volta das 16h, a Polícia Militar realizou uma operação no bairro São João, em Poços de Caldas, em resposta a várias denúncias de tráfico de drogas na região. Durante a ação, um adolescente de 15 anos foi abordado no local indicado pelas denúncias.

Com o menor, os policiais encontraram 52 pedras de crack, 01 porção de maconha, 01 réplica de arma de fogo, 01 celular e R$ 1.118,10 em dinheiro.

O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

