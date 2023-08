Polícia Militar apreende menor suspeito de tráfico de drogas no Bairro São José

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma operação policial resultou na apreensão de um menor suspeito de tráfico de drogas no bairro São José. A ação ocorreu na tarde de ontem, 16, por volta das 17h42m, na Rua Paulo VI.

Durante um patrulhamento rotineiro pelo bairro, a equipe do Tático Móvel avistou M. H. P., um indivíduo de 16 anos, nas imediações do escadão da Rua Nordestina. O comportamento suspeito do jovem chamou a atenção dos policiais, que prontamente realizaram a abordagem.

Durante busca pessoal foram encontrados seis pedras de “crack” e a quantia de R$ 135,00 em dinheiro em posse do menor. Além disso, denúncias anônimas chegaram à central de operações, indicando que o adolescente estaria escondendo mais substâncias ilícitas em um terreno baldio próximo à via.

Para confirmar essas informações, a equipe ROCCA, com o auxílio de um cão farejador, empreendeu uma busca minuciosa, culminando na descoberta de setenta e sete pedras adicionais da droga, juntamente com uma bucha de maconha e materiais usados para embalagem. Um celular também foi apreendido no local.

Todo o material apreendido, bem como o adolescente detido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para procedimentos legais.