Polícia Militar apreende veículo com indícios de adulteração em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, por volta das 13h43min, uma operação rotineira da Polícia Militar de Poços de Caldas, resultou na apreensão de um veículo com possíveis sinais de adulteração.

A ação ocorreu na Rua Brooklyn, no Bairro Jardim São Paulo, quando uma equipe policial avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor preta, estacionada na calçada. Ao consultar a placa do veículo no sistema informatizado, os policiais constataram inconsistências entre as características observadas e os dados registrados.

Suspeitando de irregularidades, os agentes procederam à verificação da numeração do motor, que também apresentou divergências. Diante da situação, os policiais abordaram o proprietário da motocicleta, um indivíduo do sexo masculino com 22 anos de idade, que estava na residência próxima ao local.

O proprietário afirmou aos policiais possuir nota fiscal do veículo, que foi prontamente apresentada. No entanto, diante das discrepâncias constatadas, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos adicionais sobre a origem do veículo.

Enquanto isso, a motocicleta foi apreendida e removida por um guincho ao pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG), onde passará por uma análise mais aprofundada para determinar sua procedência e identificar possíveis irregularidades.

