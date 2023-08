Polícia Militar auxilia Guarda Municipal na captura de foragido da justiça em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 30, a Polícia Militar prestou apoio à Guarda Municipal durante uma operação que culminou na prisão de um foragido da justiça. O incidente ocorreu na Rua Pernambuco, localizada no Centro de Poços de Caldas.

Conforme informações fornecidas pelas autoridades da Guarda Municipal, a ação teve início em uma blitz realizada no local. Durante a abordagem, as suspeitas em relação ao veículo Ford Ka GL 2001, de cor prata e o condutor, um indivíduo do sexo masculino de 20 anos, levantaram a possibilidade de haver um mandado de prisão em aberto.

Com a suspeita consolidada, os agentes da Guarda Municipal solicitaram o apoio da Polícia Militar para garantir a captura do foragido. Após a verificação da situação criminal do indivíduo, ficou confirmado que ele era procurado pela justiça.

O foragido foi detido pelas autoridades e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.