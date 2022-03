Avenida Monsenhor Alderige é interditada após afundamento na pista

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura informa que devido ao registro de um afundamento em um trecho da Av. Monsenhor Alderige, no sentido Centro – Bairro, o acesso por veículos no local está temporariamente interditado, por medida de segurança. As equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) realizaram a sinalização e prestam no local, orientações aos motoristas.

A secretaria de Obras e o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), estão no local para averiguação do ocorrido e breve manutenção, para que o trecho possa ser liberado.

Não houve nenhum dano a veículos que transitavam pelo local, ou pedestres.