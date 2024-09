Polícia Militar de Bandeira do Sul prende suspeito de furto na feira livre

Neste domingo, 15 de setembro, às 08h, a Polícia Militar de Bandeira do Sul prendeu um homem de 34 anos durante um patrulhamento na Feira Livre da cidade. O suspeito foi abordado após descartar um celular no chão ao perceber a presença dos policiais.

Após a abordagem, um homem de 51 anos informou que o celular havia sido furtado de sua padaria pelo detido. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

