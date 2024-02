Prefeitura intensifica recadastramento dos contribuintes inscritos no município

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria Municipal da Fazenda, realiza o recadastramento dos contribuintes inscritos no município, tanto de dados pessoais como dos imóveis.

A atualização é um instrumento de grande importância para o município, pois facilita relação entre Prefeitura e seus contribuintes. Segundo o secretário da Fazenda, Alexandre Lino, o recadastramento serve para o contribuinte informar qualquer alteração dos dados nominais do imóvel, endereço para recebimento da notificação do IPTU e correspondências enviadas pelos mais diversos setores da Prefeitura.

“O recadastramento, é sem custo ao proprietário, é tanto uma necessidade do município para atendimento do Código Tributário Municipal, quanto uma reivindicação dos moradores, que muitas vezes herdam imóveis de parentes e cônjuges e não realizam as devidas alterações de documentos. Nos últimos anos, o poder público identificou inconsistências documentais que prejudicam o contribuinte em momentos de regularização de seus imóveis, além de serem cobrados judicialmente em desacordo com a realidade da posse da propriedade.”

Para o devido cadastramento, os contribuintes precisam estar em mãos com um documento com foto, CPF, matrícula do imóvel, caso seja necessária a alteração da propriedade. Se dirigir a secretaria da Fazenda na Divisão de Cadastro Imobiliário, Divisão da Dívida Ativa e Divisão da Receita, localizado na rua Minas Gerais, 651, no horário das 9 às 17h, e realizar a atualização.

SERVIÇO

Secretaria Municipal da Fazenda

Minas Gerais – 651

Horário: 9 às 17h

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 3697-5057 e 3697-5059.