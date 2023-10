Polícia Militar de Campestre recupera veículo furtado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada de hoje, 10, às 01h45min, a Polícia Militar de Campestre, durante patrulhamento preventivo, recebeu uma ligação via 190 relatando que naquele momento uma loja estaria sendo arrombada e dois indivíduos de estatura mediana, com roupas escuras, furtariam peças de roupas.

O denunciante relatou também que um dos indivíduos estava a todo o momento com a mão na cintura e possuía um volume que aparentava ser uma arma de fogo, que eles estavam em uma motocicleta, não sabendo informar placa e cor e que haviam seguido sentido trevo da cidade.

Diante dos fatos, a equipe policial deslocou ao endereço e, no trajeto, deparou com os indivíduos em uma motocicleta Honda/CG 160 Cargo, cor branca, ano 2022, emplacamento de Campinas/SP, com queixa de furto/roubo, que evadiu sentido Poços de Caldas.

A equipe policial iniciou a perseguição do veículo, foi dada ordem de parada com a sirene e luzes e, na altura da Fazenda Alterosa em Bandeira do Sul, o condutor perdeu o controle direcional da motocicleta, vindo a cair ao solo. Neste momento foi ouvido um estampido de disparo de arma de fogo em direção à equipe policial, que repeliu a agressão.

Os autores entraram a pé no matagal às margens da estrada e não foi possível localizá-los. Durante a fuga, eles dispensaram os objetos furtados. O material foi recuperado e destinado à Delegacia de Polícia Civil, e a motocicleta foi removida pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM