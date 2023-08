Polícia Militar detém indivíduo por tráfico de drogas após acidente em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 14, por volta das 14h33min, um incidente ocorrido em Poços de Caldas mobilizou a atenção das autoridades policiais. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo um veículo oficial da PMMG e uma motocicleta, na Rua Berilo, localizada no Bairro Marçal Santos.

Segundo relatos do ocorrido, o condutor da motocicleta, um indivíduo do sexo masculino com 24 anos de idade, optou por evadir-se a pé do local do acidente, deixando para trás sua motocicleta colidida. No entanto, sua tentativa de fuga foi interrompida por um dos agentes da Polícia Militar presentes na cena.

Durante a revista pessoal realizada no suspeito, foram encontrados a quantia de R$ 60,00 em espécie que estava em sua pochete e em uma bolsa térmica que ele transportava onde estavam acondicionados elementos relacionados ao tráfico de drogas. No total, foram apreendidos 06 tabletes de maconha, 02 porções de cocaína e 01 porção de haxixe. Além disso, o indivíduo portava dois aparelhos de telefone celular.

A motocicleta foi removida pelo guincho, por apresentar adulteração da placa e chassi. O autor, inabilitado, foi preso e o material ilícito encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

ALCO 29° BPM