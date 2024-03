Polícia Militar detém motorista por embriaguez ao volante e desacato em Poços de Caldas

Na madrugada desta terça-feira, 26, por volta de 01h04, a Polícia Militar de Poços de Caldas, prendeu um indivíduo por embriaguez ao volante e por desacato a um policial militar. O incidente ocorreu no cruzamento das Ruas Marechal Deodoro e Correia Neto, no bairro Centro.

O condutor, um homem de 27 anos, foi abordado pelas autoridades enquanto dirigia um veículo VW/Polo 1.6, de cor prata, com placa de Poços de Caldas-MG. Ao ser abordado, os policiais perceberam sinais de embriaguez, como hálito etílico e olhos avermelhados, além de dificuldades em sair do veículo.

Diante da suspeita, os policiais ofereceram ao indivíduo o teste de alcoolemia, porém ele se recusou a realizá-lo e começou a proferir uma série de xingamentos e ameaças contra os agentes. Em decorrência de seu comportamento desrespeitoso e agressivo, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.

Além da prisão do condutor, o veículo foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

ALCO – 29° BPM

